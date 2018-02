Loeb chega em 2º e conquista o bi O piloto francês Sebastien Loeb (Citroen Xsara) conquistou neste domingo o seu segundo título consecutivo do Mundial de Rally, ao chegar em segundo lugar no GP do Japão, disputado em Tokachi. A prova foi vencida pelo finlandês Marcus Gronholm (Peugeot 307). O norueguense Petter Solberg (Subaru Impreza) completou o pódio. Veja como ficou o GP do Japão: .1. Marcus Gronholm (FIN/Peugeot 307 WRC) 3 h 25:32.0 .2. Sebastien Loeb (FRA/Citroen Xsara WRC) a 1:22.1 .3. Chris Atkinson (AUS/Subaru Impreza WRC) a 2:40.0 .4. Francois Duval (BEL/Citroen Xsara WRC) a 2:59.4 .5. Harri Rovanpera (FIN/Mitsubishi Lancer WRC) a 3:59.8 .6. Toni Gardemeister (FIN/Ford Focus WRC) a 4:32.3 .7. Roman Kresta (TCH/Ford Focus WRC) a 5:32.0 .8. Daniel Carlsson (SUE/Peugeot 307 WRC) a 6:39.1 .9. Antony Warmbold (ALE/Ford Focus WRC) a 7:39.3 10. Armin Schwarz (ALE/Skoda Fabia WRC) a 12:07.4 Veja a classificação do Mundial: .1. Sebastien Loeb (FRA) 107 pontos (Campeão) .2. Marcus Gronholm (FIN) 71 .3. Petter Solberg (NOR) 65 .4. Markko Martin (EST) 53 .5. Toni Gardemeister (FIN) 50 .6. Harri Rovanpera (FIN) 31 .7. Francois Duval (BEL) 29 .8. Roman Kresta (TCH) 18 .9. Manfred Stohl (AUT) 16 10. Carlos Sainz (ESP) 11 Mundial de Construtores: .1. Citroen 150 pontos .2. Peugeot 128 .3. Ford 81 .4. Subaru 78 .5. Mitsubishi 58 .6. Skoda 11.