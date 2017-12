Loeb é campeão e iguala recorde O piloto francês Sébastien Loeb (Citroen Xsara) venceu neste domingo o GP da Austrália - a 16ª e última etapa do Mundial de Rally, disputado em Perth. Campeão por antecipação, Loeb venceu a sexta prova nesta temporada e igualou o recorde em poder de seu compatriota Didier Auriol desde 1992. O finlandés Harri Rovanpera (Peugeot 307) e o belga François Duval (Ford Focus) chegaram em segundo e terceiro, respectivamente. Classificação do Rally de Austrália: 1. Sébastien Loeb-Daniel Elena (FRA/Citroën Xsara WRC) 3H 39:46.8 2. Harri Rovanpera-Risto Pieitilainen (FIN/Peugeot 307 WRC) a 1:55.1 3. François Duval-Stéphane Prévot (BEL/Ford Focus WRC) 3:40.2 4. Mikko Hirvonen-Jarno Mehtinen (FIN/Subaru Impreza WRC) 6:00.4 5. Kris Atkinson-Glenn Macneall (AUS/Subaru Impreza WRX Gr.N) 16:55.6 6. Xavier Pons-Oriol Julia (ESP/Mitsubishi Lancer Evo Gr.N) 17:36.1 7. Cody Crocker-Greg Foletta (AUS/Subaru Impreza WRX Gr.N) 17:43.3 8. Toshi Araï-Tony Sircombe (JAP-N-Z/Subaru Impreza WRX Gr.N) 19:32.3 9. Niall McShea-Michael Orr (GBR/Subaru Impreza WRX Gr.N) 19:55.7 10. Mirco Baldacci-Giovanni Bernacchini (ITA/Mitsubishi Lacer Evo Gr.N) 22:56.3 11. Ed Ordynski-Iain Stewart (AUS/Mitsubishi Lancer Evo Gr.N) 23:15.8 12. Fumio Nutahara-Satoshi Hayashi (JAP/Mitsubishi Lancer Evo Gr.N) 26:31.0 13. Nasser Al-Attiyah-Chris Patterson (QUA-ING/Subaru Impreza WRX Gr.N) 30:02.5 14. Antony Warmbold-Gemma Price (ALE-ING/Ford Focus WRC) 34:19.1 15. Norihiko Katsuta-Mitsuhiro Yamamoto (JAP/Subaru Impreza WRX Gr.N) 36:41.3 16. Sebastian Vollak-Michael Kolbach (ALE/Mitsubishi Lancer Evo Gr.N) 36:50.4 Classificação final do Mundial de Rally: 1. Sébastien Loeb (FRA) 118 pts (Campeón) 2. Petter Solberg (NOR) 82 3. Markko Martin (EST) 79 4. Carlos Sainz (ESP) 73 5. Marcus Grönholm (FIN) 62 6. François Duval (BEL) 53 7. Mikko Hirvonen (FIN) 29 8. Harri Rovanpera (FIN) 28 9. Janne Tuohino (FIN) 16 10. Freddy Loix (BEL) 9 11. Stéphane Sarrazin (FRA) 8 12. Daniel Carlsson (SUE) 6 . Gilles Panizzi (FRA) 6 14. Andrea Navarra (ITA) 5 . Gianluigi Galli (ITA) 5 16. Cédric Robert (FRA) 4 . Manfred Stohl (AUT) 4 . Chris Atkinson (AUS) 4 19. Henning Solberg (NOR) 3 . Luis Pérez Companc (ARG) 3 . Jani Paasonen (FIN) 3 . Toni Gardemeister (FIN) 3 . Daniel Sola (ESP) 3 . Xavier Pons (ESP) 3 25. Cody Crocker (AUS) 2 26. Armin Schwarz (ALE) 1 27. Toshi Araï (JAP) 1 Mundial de Construtores: 1. Citroen 194 pontos (Campeã) 2. Ford 143 3. Subaru 122 4. Peugeot 101