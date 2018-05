Lorenzo crava 4ª pole do ano e sairá na frente na última etapa da MotoGP

O espanhol Jorge Lorenzo foi o mais rápido do treino de classificação para a etapa de Valência da MotoGP, que acontecerá no domingo. Na atividade deste sábado, ele completou sua melhor volta em 1min29s401, tempo suficiente para lhe garantir com certa tranquilidade a primeira colocação no grid na última corrida da temporada.

Com o título já garantido por Marc Márquez e o vice-campeonato já confirmado por Valentino Rossi, Lorenzo, terceiro colocado no Mundial, luta para encerrar o ano de 2016 com um bom resultado. Para isso, tentará no domingo acabar com o jejum de 11 corridas sem vitória. Depois de vencer três das primeiras seis etapas da temporada, o espanhol não mais subiu no lugar mais alto do pódio.

Mas ele terá forte concorrência no domingo. Afinal, a primeira fila da largada ficou com os três principais pilotos da temporada. Se Lorenzo sairá na pole, o campeão Marc Márquez largará em segundo, depois de cravar o tempo de 1min29s741 neste sábado. Somente os dois espanhóis conseguiram completar a volta abaixo da casa de 1min30s.

Márquez também quer terminar o ano com vitória. Depois de confirmar o título mundial no Japão, o espanhol decepcionou na Austrália, onde precisou abandonar, e na Malásia, terminando somente na 11.ª colocação. O triunfo serviria para encerrar com chave de ouro sua grande temporada.

Pouco atrás dele no grid deste domingo estará Valentino Rossi. O multicampeão da MotoGP cravou 1min30s128 neste sábado e tentará no domingo sua terceira vitória na temporada, depois de confirmar o vice-campeonato com a segunda colocação na Malásia.

A segunda fileira do grid em Valência terá outro espanhol, Maverick Viñales, na quarta posição. Em quinto, aparecerá o italiano Andrea Dovizioso, vencedor da última etapa, na Malásia, seguido pelo espanhol Pol Espargaró, em sexto.

A largada da etapa de Valência da MotoGP, 18.ª e última corrida do calendário em 2016, está marcada para as 11 horas (de Brasília) deste domingo.