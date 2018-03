Lorenzo será o mais jovem a correr 100 corridas da MotoGP

O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, entrará para a história do motociclismo neste domingo, 1.º de junho, quando se tornará o mais jovem piloto a disputar 100 Grandes Prêmios no esporte ao correr a etapa italiana da MotoGP. Lorenzo, de 21 anos, já ficou marcado por ser o novato com maior número de pontos em cinco corridas da principal categoria do motociclismo (94) e está animado para bater o novo recorde. Apesar de não estar recuperado das fraturas que sofreu nos dois tornozelos, ele chega disposto a escrever seu nome na história do motociclismo. "É uma corrida muito especial para mim porque será a minha de número 100 no Mundial de motociclismo. Tudo veio muito rápido e, se um dia chegar às 200, que venha também muito rápido, porque isso significaria que estarei me divertindo tanto como até agora", comentou. Lorenzo disse que a lesão pode atrapalhá-lo na prova, mas que pode ser ajudado pelo fato de conhecer bem o circuito de Mugello - na sua opinião, um dos mais rápidos. "Agora terei pela frente alguns circuitos favoráveis para mim, mas você nunca pode confiar nisso. Você nunca sabe o que vai ocorrer no esporte, especialmente no motociclismo", afirmou.