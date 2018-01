Lorenzo bate Márquez e lidera treinos livres da MotoGP em Silverstone

Empatado em pontos com o italiano Valentino Rossi na liderança do campeonato da MotoGP, Jorge Lorenzo começou bem melhor o fim de semana da etapa britânica, a 12ª das 18 previstas para 2015. Nesta sexta-feira, o espanhol foi o mais rápido nos treinos livres no circuito de Silverstone, enquanto o seu companheiro na equipe Yamaha e oponente na luta pelo título foi apenas o décimo colocado.

No primeiro dia de atividades em Silverstone, porém, a disputa ficou concentrada entre Lorenzo e o espanhol Marc Márquez, atual campeão e que ocupa a terceira posição no campeonato. O primeiro treino livre da sexta, inclusive, acabou sendo liderado pelo piloto da Honda, seguida pelo competidor da Yamaha, que deu o troco na sessão final.

Na melhor volta do dia e do segundo treino livre, Lorenzo marcou o tempo de 2min02s338, aumentando a esperança de repetir as vitórias de 2012 e 2013 em Silverstone. Já Márquez, que ganhou a etapa britânica no ano passado, fez 2min02s371 e ficou na segunda posição.

Esperança da torcida britânica, Bradley Smith, da Yamaha Tech 3, teve desempenho consistente e garantiu o terceiro lugar, com 2min02s531, sendo o melhor competidor das equipes satélites. Ele, porém, ainda busca o seu primeiro pódio na temporada 2015 da MotoGP.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi o quarto colocado, com 2min02s453, à frente do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, com 2min02s761. Eles foram seguidos pelos irmãos espanhóis Aleix e Pol Espargaró, da Suzuki e da Yamaha Tech 3, respectivamente, que foram os últimos pilotos a fazerem voltas em menos de 2min03 nesta sexta-feira.

O italiano Andrea Iannone, da Ducati, terminou o dia em oitavo lugar, à frente do britânico Scott Redding, da Marc VDS Honda, e de Rossi, que completou a lista dos dez primeiros colocados nesta sexta-feira.

Neste sábado, será realizado o treino de classificação da etapa da Grã-Bretanha da MotoGP, que definirá o grid de largada da corrida de domingo, marcada para as 9 horas (de Brasília).