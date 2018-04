Lorenzo vence em Indianápolis após abandono de Rossi

O espanhol Jorge Lorenzo venceu a etapa de Indianápolis de MotoGP neste domingo e mostrou que ainda está vivo na briga pelo título. O piloto da Yamaha contou com o abandono do líder Valentino Rossi para reduzir a diferença na classificação geral do campeonato.

Com sua terceira vitória na temporada, Lorenzo se recuperou da corrida passada, quando derrapou nas voltas finais e facilitou a vitória do italiano, que abriu 50 pontos de vantagem na tabela.

O resultado deste domingo manteve o espanhol na disputa. Lorenzo soma agora 187 pontos, 25 a menos que o líder Rossi, com 212. O italiano abandonou a prova quando faltavam 16 voltas para o fim, por causa de problemas mecânicos em sua moto.

A prova deste domingo foi decidida logo no início. Depois de uma grande largada, o espanhol Dani Pedrosa disparou na ponta e aumentou a vantagem sobre Rossi. No entanto, não aguentou a pressão do italiano e sofreu uma queda na quarta volta, caindo para a última posição.

Na sequência, Rossi viu Lorenzo crescer na corrida e foi ultrapassado faltando 20 voltas para o fim. Em seguida, rodou na pista e caiu para último. Lorenzo aproveitou as falhas dos rivais e manteve a ponta, encaminhando a vitória com tranquilidade. Alex de Angelis chegou em segundo e Nicky Hayden, na terceira colocação.

A vitória de Lorenzo acirrou a disputada na competição, a apenas cinco provas do fim da temporada. Os pilotos voltam a se encontrar no GP de San Marino, no próximo fim de semana.

Confira os dez primeiros colocados da etapa de Indianápolis:

1.° - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min4s255

2.° - Alex de Angelis (ITA/Gresini), 9s435

3.° - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 12s947

4.° - Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 13s478

5.° - Colin Edwards (EUA/Tech 3), 26s254

6.° - James Toseland (ING/Tech 3), 32s408

7.° - Loris Capirossi (ITA/Suzuki), 34s408

8.º - Mika Kallio (FIN/Ducati), 34s856

9.° - Toni Elías (ESP/Gresini), 45s005

10.° - Daniel Pedrosa (ESP/Honda), 45s377