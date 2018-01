Loris Capirossi faz a pole para o GP do Japão da MotoGP Em uma primeira fila totalmente italiana, Loris Capirossi (Marlboro/Ducati) foi o mais rápido no treino classificatório deste sábado para o GP do Japão da MotoGP, em Motegi. O pentacampeão Valentino Rossi (Camel/Yamaha), vice-líder do campeonato com 204 pontos, marcou o segundo tempo. O terceiro lugar no grid da antepenúltima prova do ano ficou com Marco Melandri (Fortuna/Honda) - terceiro no mundial de pilotos com 193 pontos. Líder do campeonato com 225 pontos, o norte-americano Nicky Hayden (Repsol/Honda) larga apenas na sétima posição. O GP do Japão tem largada prevista para às 2 horas (de Brasília) deste domingo. A prova terá transmissão ao vivo pelo Sportv. Grid: 1.º Loris Capirossi (ITA/Marlboro/Ducati), 1min45s724 2.º Valentino Rossi (ITA/Camel/Yamaha), 1min45s991 3.º Marco Melandri (ITA/Fortuna/Honda), 1min46s250 4.º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki), 1min46s291 5.º Sete Gibernau (ESP/Marlboro/Ducati), 1min46s316 6.º Toni Elías (ESP/ Fortuna/Honda), 1min46s326 7.º Nicky Hayden (EUA/Repsol/Honda), 1min46s489 8.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki), 1min46s512 9.º Daniel Pedrosa (ESP/Repsol/Honda), 1min46s576 10.º Colin Edwards (EUA/Camel/Yamaha), 1min46s726 11.º Casey Stoner (AUS/LCR/Honda), 1min46s847 12.º Kousuke Akiyoshi (JAP/Suzuki), 1min46s958 13.º John Hopkins (EUA/Rizla/Suzuki), 1min47s041 14.º Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts/KR211v), 1min47s310 15.º Chris Vermeulen (AUS/Rizla/Suzuki), 1min47s451 16.º Naoki Matsudo (JAP/Kawasaki), 1min47s826 17.º Carlos Checa (ESP/Tech 3/Yamaha), 1min47s905 18.º Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta/Honda), 1min48s426 19.º James Ellison (ING/Tech 3/Yamaha), 1min48s716 20.º Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antin/Ducati), 1min48s748 21.º José Luis Cardoso (ESP/Pramac d´Antin/Ducati), 1min50s359 Campeonato: 1.º Nicky Hayden, 225 pontos 2.º Valentino Rossi, 204 3.º Marco Melandri, 193 4.º Daniel Pedrosa, 193 5.º Loris Capirossi, 180 6.º Casey Stoner, 119 7.º Kenny Roberts Jr., 113 8.º John Hopkins, 97 9.º Colin Edwards, 96 10.º Chris Vermeulen, 86