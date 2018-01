Loris Capirossi vence a etapa da República Checa da MotoGP A Itália fez dobradinha na etapa da República Checa da MotoGP, disputada neste domingo, no circuito de Brno. Loris Capirossi (Marlboro-Ducati), que largou em segundo lugar, venceu a prova, trocando de posição com o compatriota Valentino Rossi (Camel-Yamaha), que foi o pole position. O terceiro colocado foi o espanhol Dani Pedrosa (Repsol-Honda). Líder da temporada, o norte-americano Nicky Hayden (Repsol-Honda) chegou apenas em nono na prova e viu a diferença para o segundo colocado na classificação, Pedrosa, cair para 25 pontos (201 a 176). Rossi é o terceiro na tabela de pilotos, com 163 pontos, seguido pelo também italiano Marco Melandri (Fortuna-Honda), com 161. Capirossi é o quinto, com 151. Classificação da prova (os 12 que pontuam): 1.º Loris Capirossi (ITA/Marlboro-Ducati), 22 voltas em 43min40s145 2.º Valentino Rossi (ITA/Camel-Yamaha), a 4s902 3.º Daniel Pedrosa (ESP/Repsol-Honda), a 8s012 4.º Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts-KR211V), a 14s800 5.º Marco Melandri (ITA/Fortuna-Honda), a 15s025 6.º Casey Stoner (AUS/LCR-Honda), a 15s699 7.º John Hopkins (EUA/Rizla-Suzuki), a 16s775 8.º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki), a 16s942 9.º Nicky Hayden (EUA/Repsol-Honda), a 17s061 10.º Colin Edwards (EUA/Camel-Yamaha), a 19s435 11.º Toni Elias (ESP/ Fortuna-Honda), a 22s215 12.º Chris Vermeulen (AUS/Rizla-Suzuki), a 23s978 Campeonato: 1.º Nicky Hayden, 201 pontos 2.º Daniel Pedrosa, 176 3.º Valentino Rossi, 163 4.º Marco Melandri, 161 5.º Loris Capirossi, 151 6.º Casey Stoner, 101 7.º Kenny Roberts Jr., 92 8.º Colin Edwards, 90 9.º John Hopkins, 83 10.º Shinya Nakano, 75 Atualizada às 14:29