Loris Capirossi vence GP da Espanha de MotoGP Na abertura da temporada da MotoGP, o italiano Loris Capirossi largou na pole position e venceu o GP da Espanha com tempo de 45min57s733. A torcida espanhola fez a festa com a segunda colocação do compatriota Daniel Pedrosa, campeão mundial das 250 cilindradas, que terminou a prova 4s375 atrás. O norte-americano Nicky Hayden completou o pódio ao terminar a prova 9s996 depois de Capirossi. O Mundial terá 17 etapas. Depois de vencer as últimas quatro provas da MotoGP, o italiano Valentino Rossi, sete vezes campeão mundial, chocou-se na primeira curva com a moto do espanhol Tony Elías, caiu e ficou apenas na 14.ª colocação da prova, que já venceu por seis vezes, nas três categorias de potência. Na 250cc, espanhol Jorge Lorenzo largou na pole, completou a prova em 45min57s390 e foi o vencedor. Alex de Angelis, de San Marino, ficou 4s919 atrás e foi o segundo colocado, seguido pelo italiano Andrea Dovizioso, a 8s865 de Lorenzo. Na 125cc, o também espanhol Alvaro Bautista cravou 41min42s761 ao conseguir a vitória, seguido do checo Lukas Pesek, a 3s072, e do italiano Mattia Pasini, a 6s491. A classificação final da MotoGP: 1.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati), 45min57s733 2.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda), a 4s375 3.º - Nicky Hayden (EUA/Honda), a 9s996 4.º - Toni Elías (ESP/Honda), a 10s135 5.º - Marco Melandri (ITA/Honda), a 19s547 6.º - Casey Stoner (AUS/Honda), a 21s237 7.º - Shinya Nakano (JAP/Kawasaki), a 21s372 8.º - Kenny Roberts (EUA/KR), a 32s414 9.º - John Hopkins (EUA/Suzuki), a 32s659 10.º - Makoto Tamada (JAP/Honda), a 35s983 11.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha), a 37s930 12.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki), a 39s514 13.º - Carlos Checa (ESP/Yamaha), a 42s829 14.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), a 1min05s766 15.º - Alex Hofmann (ALE/Ducati), a 1min23s300. A classificação do Mundial após a primeira etapa: 1.º - Loris Capirossi (ITA), 25 pontos 2.º - Daniel Pedrosa (ESP), 20 3.º - Nicky Hayden (ESP), 16 4.º - Toni Elías (ESP), 13 5.º - Marco Melandri (ITA), 11 6.º - Casey Stoner (AUS), 10 7.º - Shinya Nakano (JAP), 9 8.º - Kenny Roberts (EUA), 8 9.º - John Hopkins (EUA), 7 10.º - Makoto Tamada (JAP), 6.