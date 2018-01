Loris Capirossi vence GP de Motegi O italiano Loris Capirossi venceu o GP de Motegi, no Japão, seguido pelo compatriota Max Biaggi e pelo japonês Makoto Tamada. O líder do campeonato Valentino Rossi, que necessita apenas de mais 20 pontos para conseguir seu sétimo título mundial, chocou-se com Marco Melandri na 13a volta e caiu. O Grande Prêmio de Motegi foi a 12a das 17 provas do campeonato. Na categoria 250 cc, a vitória ficou com o japonês Hiroshi Aoyama, seguido pelo atual líder do campeonato, o espanhol Daniel Pedrosa, e pelo australiano Casey Stoner. Na 125 cc, o vencedor foi o finlandês Mika Kallio, seguido pelo suíço Thomas Luthi e pelo espanhol Hector Faubel.