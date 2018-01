Losacco bate recorde da Stock em Londrina Giuliano Losacco fez nesta sexta-feira o melhor tempo no treino livre da etapa de Londrina da Stock Car e quebrou o recorde da pista para a categoria, impondo uma folgada diferença sobre a marca anterior. Cravou 1m18s327, tempo 2,6 segundos melhor do que o recorde anterior (1m20s996), estabelecido por Beto Giorgi em 2001. Duda Pamplona ficou em segundo, com Guto Negrão em terceiro. Neste sábado, será definida a pole para o GP e a expectativa é de que a marca de Losacco seja batida. A explicação para a melhora de tempos: os eficientes pneus Pirelli importados da Itália, que estrearam na etapa anterior, no Rio.