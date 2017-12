Losacco é bicampeão da Stock Car Giuliano Losacco é bicampeão da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. O piloto paulista de 28 anos, da equipe Medley-A. Mattheis, terminou em 3º lugar na última etapa do campeonato, neste domingo, em Interlagos, São Paulo. E foi o suficiente para ultrapassar Cacá Bueno, que chegou na 4ª posição - a vitória da prova foi de Hoover Orsi. Antes da 12ª e última etapa do campeonato, Cacá era o líder, mas tinha apenas 1 ponto de vantagem sobre Losacco. Assim, quem chegasse na frente em Interlagos seria o campeão. Para dar ainda mais emoção, Losacco saiu na pole e Cacá largou em segundo lugar. Os dois chegaram a disputar a liderança da prova nas primeiras voltas, mas Hoover Orsi se aproveitou da luta direta pelo título, em que ninguém queria sair da pista, para ganhar posições. Assim, ele ultrapassou Cacá e Losacco e chegou à primeira colocação, garantindo a vitória na última etapa do campeonato. Diante de um público recorde na Stock Car - 43 mil pessoas foram a Interlagos -, Antonio Jorge Neto seguiu a mesma estratégia de Hoover Orsi e atacou Cacá e Losacco. Conseguiu ultrapassar os dois e terminou a corrida com a segunda colocação. Como Hoover Orsi e Antonio Jorge Neto passaram, as últimas voltas tiveram novo confronto direto entre os dois pilotos que disputavam o título. Mas Losacco se manteve sempre na frente de Cacá e garantiu o título. ?Não tenho palavras nesse momento. Consegui! Demais esse momento?, disse o bicampeão. Depois, mais calmo, Losacco falou sobre a conquista. ?Caprichei muito na largada e me concentrei o máximo possível. Estava em quarto no campeonato e nunca pensei em desistir. Todo esse tempo eu e a equipe trabalhamos duro para alcançar o Cacá. O segredo é terminar todas as corridas. Ganhar de virada é mais gostoso?, revelou o piloto. A conquista de Giuliano Losacco foi realmente emocionante. Afinal, Cacá Bueno abriu uma grande vantagem de pontos na liderança do campeonato, mas o bicampeão venceu as duas etapas anteriores e chegou a Interlagos brigando pelo título. Aí, no confronto direto, dentro da pista, ele superou o rival e ficou com o troféu - com apenas 1 ponto de vantagem na classificação final (166 a 165). Veja a classificação final da prova: 1º Hoover Orsi - 26 voltas em 49m38s667 2º Antonio Jorge Neto - a 1s735 3º Giuliano Losacco - a 2s435 4º Cacá Bueno - a 2s929 5º Thiago Camilo - a 3s993 6º Luciano Burti - a 4s968 7º Felipe Maluhy - a 9s481 8º David Muffato - a 10s682 9º Ricardo Maurício - a 13s672 10º Ruben Fontes - a 17s002