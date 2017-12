Losacco é campeão da Stock Car Mesmo com a 14ª colocação na etapa de Campo Grande, neste domingo, Giuliano Losacco tornou-se o campeão da temporada 2004 da Stock Car, com uma prova de antecipação. Afinal, o único piloto com chances de lhe tirar o título era Antonio Jorge Neto, que precisava vencer mas chegou em 5º lugar. O ganhador da corrida foi Cacá Bueno. Com os resultados deste domingo, Losacco passou a ter 167 pontos na classificação do campeonato e Cacá Bueno roubou a segunda posição de Antonio Jorge Neto: 139 a 137. Com isso, nenhum dos dois pode alcançar o líder na última etapa da temporada, dia 28, em Interlagos. "Ainda não acordei. Queria o pódio aqui, mas meu carro começou a perder rendimento e minha preocupação passou a ser apenas terminar a corrida", disse o novo campeão da Stock, que é paulista e tem 27 anos. O que mais Losacco gostou de lembrar neste domingo foram dois aspectos da conquista: "Esta é apenas a minha segunda temporada na Stock Car, o que aumenta o prazer. Devo muito desse título ao Meinha, chefe da minha equipe, que sempre me deu um carro em condições de lutar pela vitória." Confira os 10 primeiros colocados da prova: 1º Cacá Bueno - 44m03s602 2º Thiago Camilo - a 1s943 3º Ingo Hoffmann - a 3s045 4º David Muffato - a 3s612 5º Antonio Jorge Neto - a 7s531 6º Raul Boesel - a 8s205 7º Chico Serra - a 9s745 8º Thiago Marques - a 9s956 9º Wagner Ebrahim - a 10s693 10º Alceu Feldmann - a 15s735