Losacco é pole e sai na frente de Cacá Giuliano Losacco saiu na frente de Cacá Bueno no duelo que irá decidir o título da Stock Car. Em segundo lugar no campeonato, Losacco conseguiu a pole position na etapa de São Paulo, a última da temporada, enquanto o líder Cacá larga na segunda posição. Apenas um ponto separa os dois pilotos e a definição do campeão acontece na corrida deste domingo, a partir das 10h30, em Interlagos - a Globo transmite ao vivo. No treino de classificação neste sábado, marcado pela chuva em Interlagos, Losacco cravou o tempo de 1m40s018, enquanto Cacá fez sua melhor volta em 1m40s023. Ou seja, a diferença entre os dois foi de apenas 5 milésimos de segundo, mostrando o equilíbrio dessa disputa. Cacá Bueno liderava o campeonato com folga, mas Giuliano Losacco conseguiu uma reação incrível nas últimas etapas, acirrando o duelo pelo título. Assim, eles chegam à 12ª corrida da temporada com a disputa aberta: quem vencer neste domingo, em Interlagos, será o campeão. ?Eu e ele tivemos sorte, pois saímos por último e quando a pista já estava seca. Também demos sorte de não ter garoado em nenhum momento durante a nossa tomada de tempo. Com tudo isso a chance de largarmos na frente era muito grande e foi o que aconteceu. Claro que é bom fazer a pole, mas o que vale mesmo é a corrida?, disse Losacco. ?Essa corrida promete muita emoção. Espero que não chova e que o público encha as arquibancadas de Interlagos. Esse resultado reflete um pouco do que foi o ano inteiro. Na manhã deste sábado trocamos motor, câmbio, tudo no carro. Mas ainda falta mais um capítulo desta novela?, afirmou Cacá. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Giuliano Losacco - 1m40s018 2º Cacá Bueno - a 0s005 3º Antonio Jorge Neto - a 0s044 4º Hoover Orsi - a 0s209 5º Felipe Maluhy - a 0s625 6º Diogo Pachenki - a 0s969 7º Thiago Camilo - a 1s150 8º Nonô Figueiredo - a 1s413 9º Duda Pamplona - a 1s600 10º Luciano Burti - a 1s908