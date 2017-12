Losacco faz festa e sonha com a Nascar A família Losacco vive o automobilismo esportivo desde a década de 20 com o preparador Victor Losacco e o piloto Nicola Losacco, avô e tio-avô de Giuliano Losacco, o bicampeão brasileiro de Stock Car. Na América do Sul, nenhuma família está há tempo tempo nas pistas. O pai de Giuliano, Vinícius, filho de Victor, é um dos mais reconhecidos preparadores de motor de competição. ?Tenho um ótimo DNA. Ele deve ter me ajudado muito este ano?, disse Giuliano, neste domingo, ainda comemorando o título que conquistou em Interlagos. Giuliano, além do título, ganhou este ano, com a equipe Medley, as Mil Milhas Brasileiras e o Brasileiro de Endurance. As atuações valeram dois Capacetes de Ouro da Revista Racing, o prêmio mais importante do automobilismo brasileiro. No domingo, depois de conquistar o campeonato, foi almoçar na casa do seu tio e empresário, o ex-piloto Luis Otávio Paternostro. Lá estavam Rubinho Barrichello, Tony Kanaan e Felipe Massa, entre outros. ?Ainda vou fazer uma grande festa quando acabarem os testes para a temporada do ano que vem?, afirmou. A Stock começou, nesta segunda-feira, dois dias de testes em Interlagos. Pilotos como Tony Kanaan e o argentino Esteban Tuero também estão participando. O objetivo é experimentar alguns componentes novos para a temporada do ano que vem. Os testes interessam bem a Losacco que, em 2006, correrá para tentar o tricampeonato. Mas, ao mesmo tempo, o piloto de 28 anos tem planos mais ambiciosos para sua carreira profissional. O objetivo seria tentar fazer algumas corridas da Nascar, nos Estados Unidos, em uma categoria regional, preparando o terreno para disputar o campeonato em 2007. ?Do ponto de vista profissional, a Stock é boa, mas não é excepcional. Quem quiser ganhar grana vai ter que correr lá fora. E é nisso que estou pensando?, explicou. No domingo, quando estava saindo do autódromo, soube que a Action Power, equipe do rival Cacá Bueno, tinha entrado com protesto, alegando que seu carro estava irregular. ?Fiquei aborrecido com isso. Sabia que o carro estava perfeito. Não sei porque ninguém aceita quando perde?, disse. Os fiscais nada encontraram que justificasse o protesto. Mas continua admirando Cacá. ?Ele é bom mesmo. É um grande piloto. Só não teve um bom final de campeonato?. O próximo desafio de Losacco é a disputa das Mil Milhas, em janeiro. Losacco correrá com um Audi TT ao lado de Xandy Negrão, Guto Negrão e Xandinho Negrão.