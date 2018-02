Losacco ganha etapa da Stock Car Giuliano Losacco venceu neste domingo a etapa de Buenos Aires, a primeira internacional na história do campeonato da Stock Car. Com isso, ele esquentou a disputa do título com o líder Cacá Bueno, que abandonou a prova na Argentina. Atual campeão, Losacco tem agora 125 pontos, contra 148 de Cacá Bueno. E restam apenas 50 pontos em disputa, nas duas etapas finais do campeonato: dia 13 de novembro, no Rio, e dia 27 de novembro, em São Paulo. ?Esta vitória veio na hora certa. Nunca desisti da briga pelo título e estamos aí mais do que nunca nessa disputa. Espero levar a decisão para São Paulo?, disse Losacco. Confira os primeiros colocados da prova: 1º Giuliano Losacco (Chevrolet) - 45m06s990 2º Matheus Greipel (Chevrolet) - a 2s226 3º Luciano Burti (Chevrolet) - a 2s512 4º Ingo Hoffmann (Mitsubishi) - a 2s842 5º Wagner Ebrahim (Chevrolet) - a 3s760 6º Thiago Marques (Chevrolet) - a 4s135 7º Antonio Jorge Neto (Chevrolet) - a 4s855 8º Raul Boesel (Chevrolet) - a 6s953 9º Fábio Carreira (Mitsubishi) - a 9s048 10º Rodrigo Sperafico (Chevrolet) - a 9s205