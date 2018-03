Losacco larga em primeiro na Stock Car O atual campeão Giuliano Losacco conseguiu a pole na segunda etapa da Stock Car, que acontece em Curitiba. Ao seu lado, na primeira fila, irá largar Cacá Bueno, que ganhou a primeira prova da temporada, em São Paulo. Losacco fez o tempo de 1m20s563 e Cacá marcou 1m20s728 em sua melhor volta no treino classificatório deste sábado - ambos correm com Chevrolet. A largada da prova será às 13 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Giuliano Losacco (Chevrolet) - 1m20s563 2º Cacá Bueno (Chevrolet) - a 0s165 3º Christian Fittipaldi (Mitsubishi) - a 0s404 4º Thiago Marques (Chevrolet) - a 0s430 5º Pedro Gomes (Mitsubishi) - a 0s456 6º Antonio Jorge Neto (Chevrolet) - a 0s553 7º Felipe Maluhy (Mitsubishi) - a 0s652 8º Beto Giorgi (Chevrolet) - a 0s663 9º Hoover Orsi (Chevrolet) - a 0s665 10º Rodrigo Sperafico (Chevrolet) - a 0s746