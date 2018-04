Losacco vence 8ª etapa da Stock Car Giuliano Losacco venceu praticamente de ponta a ponta a 8ª etapa da Stock Car, neste domingo, em Londrina. Largou em segundo, superou o pole Duda Pamplona na primeira curva e não perdeu mais a liderança. Ele completou as 33 voltas em 47min52s713, com vantagem de 1s659 para Cacá Bueno. Antonio Jorge Neto foi terceiro. Losacco ganhou pela 4ª vez no ano e lidera o campeonato com 152 pontos. Cacá tem 105 e Jorge Neto, 80. Como em São Paulo e Curitiba, a prova foi marcada por várias batidas. Cinco pilotos foram punidos pela direção de prova. A próxima etapa será no Rio, em 19 de setembro.