Losacco vence e adia decisão da Stock A decisão do título da temporada 2005 da Stock Car ficou para a última etapa, dia 27 de novembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Giuliano Losacco venceu a prova deste domingo, no Rio, e está agora apenas 1 ponto atrás do líder Cacá Bueno, que terminou em 13º lugar em Jacarepaguá. Depois de largar na pole, Losacco liderou a prova inteira e completou as 22 voltas em 44m47s40, conseguindo sua segunda vitória seguida. O segundo colocado na corrida foi Antonio Jorge Neto, seguido de Thiago Camilo. Já Cacá Bueno, que podia ser campeão neste domingo, foi mal na corrida e perdeu a grande vantagem de 23 pontos que tinha sobre Losacco. Mesmo assim, ele somou 3 pontos com o 13º lugar e manteve a liderança do campeonato. ?Foi difícil. Como estava na frente o tempo inteiro, era eu quem enfrentava primeiro os imprevistos?, contou Losacco, confiante na conquista do bicampeonato na Stock. ?Será muito emocionante a decisão em São Paulo, pois quem chegar na frente será o campeão.? Confira os primeiros colocados da prova: 1) Giuliano Losacco - 44m47s040 2) Antonio Jorge Neto - a 1s286 3) Thiago Camilo - a 2s318 4) Pedro Gomes - a 2s686 5) Ruben Fontes - a 6s076 6) Thiago Marques - a 12s491 7) Nonô Figueiredo - a 13s518 8) Luciano Burti - a 13s703 9) Felipe Maluhy - a 14s487 10) Valdeno Brito - a 16s627