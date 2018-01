Losacco vence em Tarumã e empata com Cacá na Stock Car Giuliano Losacco começou com o pé direto a disputa do playoff que definirá o título da Stock Car: ele venceu a prova de Tarumã e já divide a liderança da competição com Cacá Bueno, que chegou em quinto lugar. Os dois somam 237 pontos, mas Cacá leva vantagem por já ter vencido quatro provas no ano, enquanto Losacco, atual bicampeão, obteve no Rio Grande do Sul sua primeira vitória. Depois de largar na pole, Losacco perdeu um pouco de rendimento e foi ultrapassado por Ingo Hoffman, que não disputa o título por não ter ficado entre os dez melhores nas primeiras oito provas do ano. O veterano Ingo, no entanto, viu seu carro cair de produção e acabou apenas na nona colocação. "Fiquei preocupado porque meu carro passou a vibrar nas últimas três voltas?, contou o vencedor. Valdeno Brito, que ameaçou a vitória de Losacco nas últimas voltas, chegou na segunda posição, seguido de David Muffato, Ruben Fontes e Cacá Bueno. Dos demais pilotos que buscam o título, apenas outros dois chegaram entre os dez primeiros: Guto Negrão, o sétimo colocado, e Felipe Maluhy, o oitavo. Cansado, depois de enfrentar mais de 45 minutos no duro traçado de Tarumã, um dos circuitos mais tradicionais do Pais, Losacco recebeu o troféu pela vitória das mãos do técnico da seleção brasileira, Dunga, e agradeceu à equipe pelo bom trabalho realizado. "Demos um belo passo e ganhamos moral para prosseguir lutando por mais um título?, afirmou. Os dez primeiros colocados em Tarumã: 1.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA) - 47min53s769 2.º Valdeno Brito (PB/L&M/CA) - a 0s362 3.º David Muffato (PR/NasrCastroneves/WB) - a 4s934 4.º Ruben Fontes (GO/Neosoro/CA) - a 10s729 5.º Cacá Bueno (RJ/Eurofarma-RC/ML) - a 12s159 6.º Thiago Marques (PR/Petrobras-Action Power/CA) - a 16s317 7.º Guto Negrão (SP/Medley-A.Mattheis/CA) - a 17s438 8.º Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/ML) - a 17s635 9.º Ingo Hoffmann (SP/Filipaper-AMG/ML) - a 22s674 10.º Duda Pamplona (RJ/Officer/ML) - a 22s709 Legenda: CA - Chevrolet Astra WB - Volkswagen Bora ML - Mitsubishi Lancer Classificação do campeonato (os dez que disputam playoff): 1.º Cacá Bueno - 237 pontos 2.º Giuliano Losacco - 237 3.º Hoover Orsi - 220 4.º Rodrigo Sperafico - 218 5.º Felipe Maluhy - 218 6.º Thiago Camilo - 216 7.º Guto Negrão - 215 8.º Alceu Feldmann - 214 9.º Antonio Jorge Neto - 211 10.º Ricardo Maurício - 207