Losacco vence outra e lidera a Stock Car Giuliano Losacco repetiu a dose da estréia em Curitiba e venceu a segunda etapa da Stock Car, disputada neste domingo, em São Paulo. Ele completou as 27 voltas em Interlagos, que teve um público de 33 mil pessoas, com o tempo de 46m44s906, superando Thiago Camilo por 2s977. Cacá Bueno chegou em terceiro lugar e completou o pódio. Com mais essa vitória, Losacco disparou na liderança do campeonato, com 50 pontos. O segundo colocado é justamente Thiago Camilo, o piloto mais jovem da categoria, com apenas 19 anos, que soma 27 pontos. Mas isso tudo pode mudar. Afinal, o resultado da primeira etapa da temporada irá a julgamento no dia 27 de abril. Tudo porque, Cacá Bueno, que chegou em primeiro lugar na corrida em Curitiba, foi desclassificado por irregularidades em seu carro. Assim, Losacco acabou herdando a primeira posição. Neste domingo, o forte calor atrapalhou muito os pilotos. Raul Boesel saiu na pole, mas logo foi ultrapassado por Pedro Gomes e Losacco. Depois de uma disputa acirrada, Losacco passou por Pedro Gomes e não deixou mais a liderança da prova. ?Foi uma corrida muito boa! Não cometi erros?, comemorou o vencedor. Confira a classificação final da prova: 1º Giuliano Losacco (Itupetro-RC) - 46m44s907 2º Thiago Camilo (Golden Cross-Vogel) - a 2s977 3º Cacá Bueno (Petrobras-Action Power) - a 3s053 4º Antonio Jorge Neto (Medley-A.Mattheis) - a 4s220 5º Nonô Figueiredo (Avallone Motorsport) - a 16s158 6º Raul Boesel (Repsol-Boettger) - a 17s820 7º André Bragantini (Golden Cross-Vogel) - a 24s089 8º Pedro Gomes (Giaffone Motorsport) - a 24s613 9º Carlos Alves (Philips Motorsport) - a 25s527 10º Guto Negrão (Medley-A.Mattheis) - a 25s869