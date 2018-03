Losacco vence Stock Car em Interlagos Giuliano Losacco, estreante na temporada de Stock Car V8 em 2003, ganhou hoje em Interlagos sua primeira corrida na categoria, deixando Guto Negrão em 2º e Nonô Figueiredo em 3º. Ingo Hoffmann chegou apenas em 9º lugar mas aumentou sua vantagem na liderança do campeonato de 11 para 18 pontos. Único piloto com três vitórias este ano, o paranaense David Muffato, vice-líder, não correu em Interlagos porque foi suspenso pela Confederação Brasileira de Automobilismo por duas corridas por causa dos incidentes da prova anterior, em Londrina. O piloto entrou na Jutiça Comum e obteve liminar para correr em Interlagos mas acabou desistindo. A princípio, Muffato pretende uma redução da pena para correr na próxima etapa, dia 17 de agosto, em Curitiba. A CBA marcou o julgamento do recurso do piloto para o próximo dia 28. A corrida de hoje também acabou provocando as reclamações habituais dos pilotos. Guto Negrão, que disputava a ponta com Losacco reclamou de Luis Otávio Paternostro, companheiro de equipe de Losacco, que, segundo ele, mesmo retardatário, procurou segurar os demais adversários. Loacco, que largou na ponta e manteve-se na liderança até o final, disse que estava satisfeito: "Foi ótimo. O carro estava perfeito mas, depois, perdeu rendimento e o Guto Negrão chegou", disse. O piloto Rodney Felício, durante um reabastecimento, acabou batendo na coluna entre os boxes da Action Power e Texaco e feriu quatro pessoas. Uma delas, Darci Medeiros, sofreu fratura na perna esquerda. Classificação da prova: 1º - Giuliano Losacco, 46min30s354; 2º - guto Negrão, a 3s336; 3º - Nonô Figueiredo, a 4s516; 4º - Carlos Alves, a 5s807; 5º - Duda Pamplona, a 7s282; 6º - Raul Boesel, a 24s895. Campeonato: 1º - Ingo Hoffmann, 93; 2º - David Muffato, 75; 3º - Carlos Alves, 57; 4º - Giuliano Losacco, 53; 5º - Chico Serra, 47. Fórmula 3 - O piloto Danilo Dirani venceu hoje a oitava etapa do Campeonato Sul-Americano, em Interlagos e manteve-se na liderança do campeonato com 127 pontos. Lucas Di Grassi ficou em segundo e Fernando Rees, que venceu a prova de sábado, acabou em terceiro. Dirani largou na frente e abriu 12 segundos de vantagem no final da prova. "Consegui impor um rítmo forte", disse o piloto. Na classificação do campeonato, Di Grassi também continua em 2º com 114 pontos enquanto Henrique Favoretto é o 3º com 62.