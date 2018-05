Lotus anuncia dupla com Trulli e Kovalainen para 2010 A Lotus anunciou nesta segunda-feira que o italiano Jarno Trulli e o finlandês Heikki Kovalainen serão seus pilotos em 2010. Apesar do nome famoso e histórico, a escuderia comandada por um grupo da Malásia é uma das estreantes do Mundial, e por isso apostou em dois pilotos com experiência na categoria.