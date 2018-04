Lotus confirma saída de seu diretor-técnico na Fórmula 1

Allison deixa a Lotus depois de três passagens pela equipe, sendo duas delas enquanto a mesma carregava os nomes das extintas Benetton e Renault, e seus futuros planos ainda não foram revelados. Chester, por sua vez, está trabalhando na escuderia de Enstone desde 2000, depois de ter iniciado a sua carreira na F1 como engenheiro da extinta Arrows em 1995.

A Lotus ocupa hoje a vice-liderança do Mundial de Construtores da F1, com 93 pontos, ficando atrás apenas da Red Bull, com 109, e tem o finlandês Kimi Raikkonen como vice-líder do Mundial de Pilotos, dez pontos atrás de Vettel.

Em meio a este bom momento vivido na pista, o chefe da Lotus, Eric Boullier, agradeceu Allison pelo trabalho desempenhado na equipe, mas exaltou a promoção de Chester. "Como equipe e, individualmente, todos nós gostaríamos de agradecer a James Allison por seus esforços nessas três fases em Enstone e desejo a ele o melhor em seus empreendimentos futuros. Nick é bem conhecido por todos em Enstone, fazendo parte da equipe há mais de 12 anos. Ele já está envolvido diretamente com o carro deste e do próximo ano, garantindo uma transição tranquila, que vem acontecendo há algum tempo", disse Boullier, por meio de um comunicado.

Chester se disse "honrado" com a sua promoção e enfatizou que terá de assumir a responsabilidade de seguir desenvolvendo o novo carro da Lotus, o E21, que até aqui vem mostrando força nesta temporada.