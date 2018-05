Lotus contrata Trulli e Kovalainen no seu retorno à Fórmula 1

Tony Fernandes, diretor da equipe, ergue os braços de Kovalainen (E) e Trulli (D) durante anúncio

KUALA LUMPUR - O italiano Jarno Trulli e o finlandês Heikki Kovalainen serão os pilotos da Lotus na temporada de 2010, quando a escuderia retorna após 16 anos de ausência do Mundial de Fórmula 1, patrocinada pelo governo da Malásia.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 14, pelo ministro de Esportes malaio, Ahmad Shabery Cheek, que definiu as contratações como um "novo marco" para a Lotus, que participou pela última vez no campeonato em 1994.

Trulli, de 35 anos, estava sem equipe depois que a Toyota decidiu se retirar do Mundial, enquanto Kovalainen, de 28 anos, foi substituído pelo campeão Jenson Button na McLaren.

Em setembro, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) admitiu a Lotus como 13ª equipe para o torneio, cujos carros serão impulsionados por motores Cosworth.

A escuderia terá sua sede inicial em uma fábrica da cidade britânica de Norfolk, onde disporá de modernas instalações construídas pela Toyota para seu programa inicial de Fórmula 1 e depois utilizados pela Bentley para as 24 Horas de Le Mans.

O diretor da equipe, Tony Fernandes, é um dos empresários mais bem-sucedidos da Malásia e proprietário da companhia aérea de baixo custo Air Ásia.

O diretor técnico da Lotus será o britânico Mike Gascoyne, com mais de 20 anos de experiência no campeonato com a Force India, Toyota, Renault e Jordan.