Lotus terá novidades no carro para o GP de Mônaco

"Assim como aconteceu em Barcelona, vamos trazer uma nova asa traseira, que segue o mesmo conceito que utilizamos em Mônaco no ano passado. Haverá também uma nova asa dianteira e algumas modificações no assoalho, que são coisas que devem nos manter ocupados", disse.

O dirigente acredita que a Lotus será competitiva neste fim de semana. "Estamos confiantes no pacote de atualização para esta corrida e o carro funcionou bem em todos os circuitos até agora nesta temporada, então não há nenhuma razão que não sejamos fortes aqui", afirmou.

A Lotus é um dos destaques da temporada da Fórmula 1, ocupando o terceiro lugar do Mundial de Construtores e a segunda, com Kimi Raikkonen, e a sétima colocação, com Romain Grosjean, do Mundial de Pilotos. O finlandês subiu ao pódio em quatro das cinco provas, incluindo a vitória no GP da Austrália. Já o francês tem o terceiro lugar no GP do Bahrein como melhor resultado.