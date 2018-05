Lotus vai anunciar pilotos em breve e Trulli é favorito

A nova equipe Lotus espera anunciar seus pilotos na próxima semana e o italiano Jarno Trulli é o favorito numa lista de quatro candidatos para ficar com as duas vagas, de acordo com o chefe da escuderia, Tony Fernandes.

O malaio também disse à Reuters num fórum de negócios no automobilismo em Mônaco que ele mudou de ideia sobre deixar a equipe na próxima temporada e que via um futuro brilhante tanto para sua escuderia como para a Fórmula 1, apesar da saída de importantes montadoras.

Ele disse que o objetivo da Lotus é ser a melhor das quatro novas escuderias que vão estrear em 2010 e que certamente está à frente da rival Virgin Racing, do empresário concorrente da aviação Richard Branson.

"Eu disse que o número 1 é estarmos à frente de Branson, senão vou me aposentar e me mato", disse o chefe da empresa aérea de baixo custo AirAsia.

Fernandes afirmou que a Lotus está disposta a pagar bem para contar com os melhores pilotos disponíveis.

"Temos quatro pilotos que estamos observando e espero que na próxima semana nós possamos anunciar (os dois escolhidos)."

Fernandes disse que Trulli, que trabalhou com o diretor-técnico da equipe, Mike Gascoyne, mais recentemente na Toyota, era um dos quatro. O canadense ex-campeão mundial Jacques Villeneuve, que tem falado sobre um retorno à F1, não está na lista.

Outro que está sendo observado é o malaio Fairuz Fauzy.

Fernandes também esclareceu um comunicado de setembro afirmando que poderia renunciar como chefe da escuderia quando a temporada começasse.

"Havia uma razão para fazer isso naquele momento, porque acho que os acionistas (da AirAsia) estavam um pouco assustados. Agora eles estão começando a ver que esse não é diferente de qualquer outro negócio meu", afirmou.

"Vou continuar como chefe de equipe. Acho que uma boa liderança é saber quando sair, mas esse não é o momento correto. Não me vejo fazendo isso para sempre, mas não existe um momento para eu sair."