Luca Badoer é o mais rápido em Jerez O italiano Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, foi o mais rápido nos treinos desta quinta-feira da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Dezessete pilotos de nove escuderias estiveram hoje na pista, acompanhados por um público de mais de quatro mil pessoas. Badoer teve um melhor tempo de 1min18s237, à frente do britânico Jenson Button, da Honda (1min19s094), e do francês Franck Montagny, piloto de testes da Renault (1min19s219). Além de fazer o melhor tempo, Badoer protagonizou o acidente mais grave dos treinos, ao perder o controle de seu carro na última curva antes da linha de chegada e bater violentamente contra as proteções de segurança. O italiano demorou a sair do carro e acabou sendo levado a um hospital. Os técnicos da empresa italiana estudarão as causas do acidente e, como medida de precaução, optaram por não mandar à pista seu outro carro, pilotado pelo espanhol Marc Gené. Veja os tempos desta 5ª em Jerez: 1.- Luca Badoer (Ferrari) 1.18.237 (13 voltas) 2.- Jenson Button (Honda) 1.19.094 (71v) 3.- Franck Montagny (Renault) 1.19.219 (105v) 4.- Heikki Kovalainen (Renault) 1.19.287 (110v) 5.- Ryan Briscoe (Toyota) 1.19.563 (65v) 6.- Jarno Trulli (Toyota) 1.19.935 (59v) 7.- Mark Webber (Williams) 1.20.343 (44v) 8.- Nico Rosberg (Williams) 1.20.464 (25v) 9.- Gary Paffett (Mclaren) 1.20.484 (69v) 10.-James Rossiter (Honda) 1.20.603 (68v) 11.-David Coulthard (Red Bull) 1.20.854 (47v) 12.-Alex Wurz (Mclaren) 1.20.895 (29v) 13.-Christian Klien (Red Bull) 1.21.008 (10v) 14.-Marc Gené (Ferrari) 1.21.122 (13v) 15.-J. Van-Hooydonk (Midland) 1.21.625 (78v) 16.-Jacques Villeneuve (BMW-Sauber) 1.21.684 (64v) 17.-Tiago Monteiro (Midland) 1.24.367 (23v).