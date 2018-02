Luca Badoer lidera treinos da Fórmula 1 no Bahrein O piloto de testes da Ferrari, o italiano Luca Badoer, foi o mais rápido no treino da Fórmula 1 nesta terça-feira, no circuito de Sakhir, no Bahrein - local onde acontecerá o primeiro Grande Prêmio da temporada, no dia 12 de março. Badoer registrou 1m31s225, sendo dois décimos de segundo mais rápido do que o inglês Jenson Button (Honda). Já o alemão Michael Schumacher só vai treinar com a Ferrari no circuito do Bahrein nesta quarta-feira. Os dois pilotos brasileiros desta temporada da Fórmula 1 estiveram presentes na pista. Rubens Barrichello (Honda) fez o terceiro tempo, com 1m31s49. E Felipe Massa (Ferrari) foi o quarto, marcando 1m31s905. A equipe Toro Rosso, antiga Minardi, também esteve presente no circuito do Bahrein, mas apenas o piloto Vitantonio Luizzi treinou. Veja os tempos desta terça-feira no Bahrein: 1.º Luca Badoer (ITA/Ferrari) - 1m31s225 (62 voltas) 2.º Jenson Button (ING/Honda) - 1m31s453 (87) 3.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1m31s49 (107) 4.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m31s905 (68) 5.º Vitantonio Luizzi (ITA/Toro Rosso) -1m32s705 (69)