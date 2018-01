Luca Badoer renova contrato na Ferrari O italiano Luca Badoer renovou seu contrato com a Ferrari por mais dois anos, garantiu o próprio piloto de testes nesta quarta-feira, durante a tradicional abertura de temporada da escuderia na estação de esqui Madonna di Campiglio. Badoer é o substituto imediato no caso das ausências do alemão Michael Schumacher e do brasileiro Rubens Barrichello. ?Para mim é uma meta muito importante, pois são sete anos que já estou na Ferrari e agora serão mais dois. Acredito que ninguém tem uma marca como essa. Aqui estou muito bem e meu trabalho é reconhecido. Sou o terceiro piloto?, disse.