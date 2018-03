Lucas di Grassi é pole da F-3 no Rio O paulista Lucas di Grassi larga na pole neste sábado, às 12 horas, na primeira etapa da rodada dupla do Sul-Americano de F-3, em Jacarepaguá. Ele fez 1min42s693, contra 1min42s905 de Danilo Dirani, o segundo no grid. Na Stock Car, nesta sexta-feira, no treino livre, os irmãos Guto e Xandy Negrão fizeram os dois melhores tempos. O grid para a quarta etapa do campeonato será definido neste sábado.