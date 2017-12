Lucas Di Grassi é pole na Fórmula 3 O brasileiro Lucas Di Grassi quebrou o recorde de Nelsinho Piquet ao fazer a pole-position para a nona etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, hoje, na cidade argentina de Oberá. Di Grassi, que completará 19 anos na próxima segunda-feira, cobriu os 2.726 metros em 1m08s810, superando por mais de meio segundo a pole feita por Piquet no ano passado - 1m09s389. Correndo pela equipe Avallone Motorsports com patrocínio do Yahoo, Di Grassi faz seu primeiro ano na Fórmula 3 e o segundo ano no automobilismo ? estreou na F-Renault brasileira no ano passado, vencendo duas das 10 provas disputadas e terminando o ano como vice-campeão. Na temporada atual, ele está em segundo lugar no campeonato, 13 pontos atrás de Danilo Dirani, vice-campeão em 2.002. A corrida será disputada neste sábado, a partir dass 12 horas. A ordem de largada da nona etapa: 1o) Lucas Di Grassi, SP; 2o) Danilo Dirani, SP; 3o) Fernando Rees; 4o) Daniel Landi; 5o) Henrique Favoretto, PR e 6o) Xandinho Negrão, SP.