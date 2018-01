Luciano Burti é pole da segunda etapa da Stock Car O piloto Luciano Burti (VW Bora) é o pole position da etapa de Curitiba, 2.ª da temporada 2006 da Stock Car V8, que acontece neste domingo no Paraná. No treino de Super Classificação (que reúne os dez melhores pilotos do final de semana na briga pela pole), neste sábado, o paulista Burti marcou 1min20s868 e fez sua primeira pole na categoria. Hoover Orsi, também com um VW Bora, larga em segundo, seguido por Rodrigo Sperafico (Chevrolet Astra). Cacá Bueno (Mitsubishi Lancer), vencedor da primeira corrida do campeonato em Interlagos, vai largar da sexta posição. O atual campeão, Giuliano Losacco (Astra), larga em 10.º. A prova da Stock V8 acontece neste domingo, dia 30, a partir das treze horas. Veja os melhores no grid de Curitiba: 1.º - Luciano Burti (SP) - VW Bora, 1min20s868 2.º - Hoover Orsi (MS)- VW Bora, a 0s034 3.º - Rodrigo Sperafico (PR) - Chevrolet Astra, a 0s062 4.º - Thiago Camilo (SP) - Chevrolet Astra, a 0s130 5.º - Antônio Jorge Neto (SP) - Mitsubishi Lancer, a 0s192 6.º - Cacá Bueno (RJ) - Mitsubishi Lancer, a 0s205 7.º - Allam Khodair (SP) - Chevrolet Astra, a 0s256 8.º - Ruben Fontes (GO) - Chevrolet Astra, a 0s296 9.º - Popó Bueno (RJ) - Chevrolet Astra, a 0s524 10.º - Giuliano Losacco (SP) - Chevrolet Astra, a 0s675