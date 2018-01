Luciano Burti em xeque na Fórmula 1 A temporada 2001 da F-1 está terminada para Luciano Burti, na avaliação de Gary Harstein, da Comissão Médica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O brasileiro sofreu grave acidente domingo, no GP da Bélgica, e continua internado no Hospital Universitário de Liège. Segundo Harstein, Burti ?sente-se muito cansado e precisará de pelo menos dois meses para voltar às pistas?. Apesar da opinião de Harstein, o responsável pela liberação ou não do piloto será o médico-chefe da FIA, o inglês Sid Watkins. Ele vai anunciar sua decisão após o GP de Monza, Itália, marcado para o dia 16. O piloto, que tem o seu futuro indefinido na Prost, sabe que, o quanto mais rápido voltar, maiores serão as sua chances de permanecer na equipe. Mas o norte-americano Harstein foi incisivo. ?Se meu filho tivesse sofrido um acidente similar, queria ver se não apresentaria sintomas em um período de quatro a oito semanas antes de permitir que voltasse a pilotar?. Burti deve ser substituído pelo checo Tomas Enge, contratado pela Prost como piloto de testes, enquanto não puder correr.