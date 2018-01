Luciano Burti pode ir para a Indy Ainda recuperando-se do grave acidente sofrido no GP da Bélgica de Fórmula 1, em Spa, no último dia 2 de setembro, o piloto brasileiro Luciano Burti disse em São Paulo que o seu futuro profissional está aberto para a próxima temporada. "Posso continuar na Prost e já fui procurado por duas equipes da Indy", revelou.