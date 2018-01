Luiz Garcia ameaça deixar F-Indy A partir da próxima corrida, no Dallas Fort Worth (Texas), pode ser que haja nove, e não mais dez pilotos brasileiros na Fórmula Indy. Luiz Garcia Jr., que neste domingo disputa o GP de Long Beach, volta na terça-feira para o Brasil, onde pretende conseguir o patrocínio da Embratel para disputar o resto da temporada pela equipe Dale Coyne/PRG. Sem apoio, não correrá mais. Na esperança de consegui-lo, ele disputou as duas primeiras corridas (Monterrey e Long Beach) com o nome da empresa no carro. "Se rolar, vai ser referente à temporada inteira", explica o piloto, corre com chassis (Lola) e motor (Ford) da temporada passada, por falta de dinheiro.