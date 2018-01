Lula recebe o piloto Cacá Bueno, campeão da Stock Car O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o piloto Cacá Bueno, que foi campeão da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. O encontro aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na cerimônia, o presidente ganhou dois presentes do piloto. Um volante de carro da Stock Car, igual ao utilizado por Cacá Bueno no campeonato deste ano, e um capacete personalizado, com o nome de Lula escrito na lateral. Lula chegou a colocar o capacete, com certa dificuldade, arrancando risos dos presentes na cerimônia em Brasília. Cacá Bueno conquistou o título da Stock Car no dia 10 de dezembro, ao chegar em 8.º lugar na etapa disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Foi seu primeiro título na categoria, depois de ter sido vice-campeão nos três anos anteriores.