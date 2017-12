Lusa já tem novo vice-presidente O presidente da Portuguesa, Joaquim Alves Heleno, trabalhou rápido para evitar que a crise no clube, instalada após as quatro derrotas consecutivas e a renúncia do cargo, do vice-presidente, Manuel Gonçalves Pacheco, sábado, após a partida diante do Palmeiras tomasse dimensões ainda maiores. Hoje, reuniu os jogadores no vestiário do Canindé, antes do treino, e apresentou seu novo vice: Jerônimo Gomes. O dirigente assumiu o cargo garantindo o emprego do técnico Edu Marangon e dando respaldo aos jogadores. "O Edu foi meu jogador e conhece muito de futebol. O mais importante neste momento é dar tranqüilidade a ele e aos atletas", disse Jerônimo. Mas pela primeira vez no clube, a possibilidade de a equipe cair para a Segunda Divisão foi citada - depois de surpreendente início, o time amarga série de 4 derrotas e despencou, da zona de classificação para a 17.ª posição, com 18 pontos, só três a mais do que o Palmeiras, 23.º colocado e que hoje, seria rebaixado. "Nosso principal objetivo é o de não deixar a Lusa cair", adiantou Jerônimo. Pacheco, ao deixar o cargo, saiu atirando para todos os lados. "Este momento de turbulência no meio da diretoria tornou as coisas irreversíveis, já limpei a mesa. Os vice (presidentes) não se entendem, uns trabalham bastante, outros não, gerando esta discórdia," condenou Pacheco. Pacheco, contudo, procurou não entrar em polêmica com o presidente do clube, ao qual ajudou a se eleger. "Estava apenas colaborando, mas estarei sempre no clube para o que precisar. Apenas deixei o Heleno à vontade para resolver os problemas, não vou ser oposição dele". Desfalques - O técnico Edu Marangon continua sofrendo com os desfalques. Para o duelo de quarta-feira, diante do Juventude, em Caxias, ainda não contará com Ricardo Oliveira e Cléber, suspensos e Alexandre Chagas e Marcus Vinícus, contundidos. Perdeu, ainda, Alex Alves e Rocha no clássico diante do Palmeiras. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo. E a situação pode piorar. O lateral-esquerdo Júlio será julgado amanhã, no TJD, pela expulsão diante do Coritiba. O jogador é reincidente. Já havia recebido o cartão vermelho contra o Atlético-MG e recebido dois jogos de punição.