Machucado, Wehrlein fica fora dos primeiros testes da Fórmula 1 em 2017

Pascal Wehrlein sofreu um revés antes mesmo da sua estreia pela Sauber. Nesta sexta-feira, o piloto alemão anunciou que ficará fora do primeiro período de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 por causa de lesões nas costas sofridas na Corrida dos Campeões, realizada no início deste ano.

O problema adiará o primeiro contato oficial de Wehrlein com o carro da Sauber para a temporada 2017, quando haverá mudanças profundas nos bólidos em razão das novidades do regulamento técnico da Fórmula 1.

Wehrlein fez a sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial em 2016, quando pilotou pela Manor. Depois, foi contratado pela Sauber para ocupar a vaga que era do brasileiro Felipe Nasr, agora fora do grid da Fórmula 1. Já o sueco Marcus Ericsson foi mantido para o próximo campeonato.

Na Corrida dos Campeões, Wehrlein sofreu um acidente que envolveu o brasileiro Felipe Massa e o levou a se chocar contra uma barreira de proteção de pneus. Por causa da batida, inclusive, ele ficou de fora do restante do evento, disputado em Miami.

Agora, também por recomendação médica, Wehrlein vai perder o primeiro período de testes coletivos da Fórmula 1, marcado para começar em 27 de fevereiro - as atividades vão até 2 de março no circuito de Barcelona.

"Eu tenho que ficar fora do primeiro teste de inverno (europeu) devido a recomendações médicas por causa de um problema nas costas. Eu sinto muito pela equipe, mas vamos voltar mais fortes", escreveu o piloto alemão em seu perfil na rede social Twitter.

Sem Wehrlein, a Sauber deverá substituí-lo pelo italiano Antonio Giovinazzi, contratado para ser o terceiro piloto da Ferrari e que foi vice-campeão da GP2 no ano passado, nesse primeiro período de testes.

Já Wehrlein agora tentará se recuperar a tempo de participar das atividades preparatórias agendadas para 7 a 10 de março, também no circuito de Barcelona. A temporada 2017 da Fórmula 1 vai começar no dia 26, com a realização do GP da Austrália.