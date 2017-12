Mãe de Emerson Fittipaldi falece no Rio de Janeiro Juzi Fittipaldi, mãe do bicampeão de F-1 Emerson Fittipaldi e de Wilson Fittipaldi, que também correu na categoria nos anos 70, morreu nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Ela sofria de problemas cardíacos e ficou 41 dias internada em uma UTI. Juzi nasceu em 1921, na cidade ucraniana de Puliny. O enterro do corpo deve ocorrer nesta quarta, em São Paulo.