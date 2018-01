Magoado, Da Matta critica Fórmula 1 Cristiano da Matta foi oficializado nesta terça-feira como companheiro do americano Jimmy Vasser na PKV, confirmando assim sua volta à Champ Car. Ele foi campeão da categoria em 2002 e transferiu-se para a F-1 e foi despedido no meio da temporada passada pela Toyota. Por isso, na volta à Champ Car, aproveitou para atacar a F-1. ?Foi fácil para mim voltar para uma categoria que privilegia a habilidade do piloto?, disse.