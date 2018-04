Maior rali do País começa neste domingo com 280 inscritos

O maior rali do Brasil vai começar. Neste domingo, os 280 competidores, distribuídos entre carros, motos, quadriciclos e UTVs, iniciam os 3.300 quilômetros do Rally dos Sertões. Em sua 25.ª edição, a prova passará por cidades de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Há pilotos e navegadores de todas as regiões do País, entre eles alguns experientes, como Reinaldo Varela (carros), Jean Azevedo (moto) e Lourival Roldan (UTVs). Eles estão locados em duas categorias: Cross Country (velocidade) e regularidade, onde o que vale é manter a velocidade média determinada pela organização. “A edição de 25 anos está fantástica. O primeiro dia vai mostrar a cara do rali”, diz Du Sachs, diretor técnico.

Tudo começa no autódromo internacional de Goiânia. Depois de passar por vários tipos de terrenos, com estradas travadas e sinuosas alternando-se com pedras, cascalhos e até travessias em rios, a prova chega a Bonito, no Mato Grosso do Sul. São sete dias de competição.

Participar de uma prova do tamanho do Rally dos Sertões exige preparação. Os detalhes devem ser observados, desde o melhor acerto para o veículo até o condicionamento físico para encarar a corrida. “Estou bem contente com a preparação que fiz e animado para conseguir o sétimo título. Estou me sentindo bem com a moto e fisicamente. Agora é lapidar o que falta para chegar bem”, afirma Jean Azevedo, maior vencedor entre os pilotos de moto, que alternou seu treino entre academia, corrida, natação e, obviamente, a moto.

Um dos mais veteranos da prova, Edu Piano vai para seu 22.º Rally dos Sertões, mas a emoção é sempre a mesma. “É como se fosse meu primeiro. A ansiedade e o frio na barriga ainda existem. Desde 1996 meu ano é dividido em antes e depois do Sertões. Esperamos uma grande corrida e, como sempre, conto com a navegação do amigo e navegador Solon Mendes”, comenta o piloto.

Além de animar o público e atrair turistas, a caravana do rali é importante para acelerar a economia das cidades. Sua presença incentiva os negócios em áreas como hospedagem e alimentação, além de gerar empregos. “A gente sabe que a cadeia que será impactada é grande. A previsão é que sejam movimentados milhões de reais no Estado. Sabemos que quem vier não ficará apenas nos dias da prova, principalmente em Bonito, e isso vai aquecer a economia local, impulsionar o turismo e gerar oportunidades de trabalho”, diz Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.