Mais 2 brasileiros nas 500 Milhas O Brasil terá seis pilotos nas 500 Milhas de Indianápolis. Neste domingo, no Bump Day, última chance de classificação para a corrida do próximo domingo, os pilotos Airton Daré (33º lugar) e Vítor Meira (26º lugar) também conseguiram vagas entre os 33 pilotos do grid. Daré e Meira ainda não correram na Indy Racing League este ano e só terão o Carburation Day, na quinta-feira, para o último acerto no carro. A primeira fila da 87ª edição das 500 Milhas terá dois brasileiros: Hélio Castro Neves (pole position) e Tony Kanaan (2º tempo). Os outros dois brasileiros são Gil de Ferran (10º) e Felipe Giaffone (16º). Depois de duas semanas de treinos oficiais e duas tomadas de tempo para a ordem de largada, o neozelandês Scott Dixon, com Panoz G-Force/Toyota da equipe Chip Ganassi alcançou a melhor média horária, dia 10 de maio, com 375,276 km/h, o único piloto a superar a casa das 233 milhas por hora (233,236), seguido por Robby Gordon, com Dallara/Honda, equipe Andretti Green, também dia 10 de maio, com 374,831 km/h. O melhor brasileiro foi Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota da Penske, que chegou a média de 373,633 km/h na segunda das quatro voltas que deu no Pole Day, dia 11 de maio. Neste domingo, Hélio Castro Neves voltou a andar em Indianápolis e admitiu que a equipe fez um trabalho completo durante a semana, na procura de acertos ideais do carro para cada situação da corrida. ?Estamos bem. Agora temos de manter a concentração até o dia da corrida?, disse. Além dos brasileiros, também garantiram neste domingo um lugar no grid os pilotos Alex Barron (Panoz G-Force/Toyota, equipe Mo Nunn), Jimmy Vasser (Dallara/Honda, Rahal), Richie Hearn (Panoz G-For ce/Toyota, Sam Schmidt), Billy Boat (Dallara/Chevy, Panther), Shigeaki Hattori (Dallara/Toyota, A. J. Foyt), Jimmy Kite, Dallara/Chevy, PDM) e Robby McGee (Dallara/Chevy, Blair Racing). ?Na sexta-feira, eu estava certo da classificação. Mas aconteceu alguma coisa que mudou o carro?, reconheceu Daré, que fez o treino sem motor de classificação. A equipe A. J. Foyt tem recebido críticas pela insistência com o jovem A. J. Foyt IV, neto do dono da equipe. Para os críticos, Foyt IV ainda não está pronto para enfrentar Indianápolis. Vítor Meira, com Dallara/Chevy da equipe Menard, ao contrário de Daré, ficou empolgado com o tempo. ?Fui o último a ir para a pista. Achava que ia ficar entre a 30ª e a 33ª posição. O 26º lugar foi ótimo.? O autódromo de Indianápolis estará fechado durante toda a semana, abrindo apenas na quinta para o Carburation Day, uma espécie de treino de aquecimento de duas horas. Depois, os pilotos só entrarão na pista no domingo. A largada está prevista para as 13 horas, com transmissão ao vivo pelo SporTV.