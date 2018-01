Mais 2 pilotos trocam Cart por IRL A debandada da Cart é geral. Mais dois pilotos estão deixando a categoria para correr na rival Indy Racing League na temporada de 2003. Seguindo o caminho do norte-americano Michael Andretti, do escocês Dario Franchitti, do neozelandês Scott Dixon e do brasileiro Tony Kanaan, o japonês Tora Takagi e do sueco Kenny Brack foram seduzidos pelo avanço da IRL nos Estados Unidos e irão estrear no campeonato do próximo ano. Takagi será companheiro do brasileiro Felipe Giaffone na equipe Hollywood Mo Nunn, enquanto Brack irá correr na Rahal. Aos 28 anos, Takagi disputou as duas últimas temporadas na Cart, depois de passar dois anos na Fórmula 1: 1998 (Tyrrel) e 99 (Arrows). Já Brack, de 36 anos, volta à IRL, categoria em que foi campeão em 98 e vice em 99, após ficar três anos na Cart. O crescimento da IRL não é só entre os pilotos. Com a mudança do regulamento para 2003, os motores GM Chevy terão a concorrência da Honda e Toyota - os Nissan Infiniti equiparão só os carros da Infiniti Pro Series, categoria de acesso à IRL. Entre os chassis, a Dallara e a Panoz/G-Force terão como rival a nova marca Falcon. O campeonato do ano que vem terá também a primeira prova internacional, no Japão.