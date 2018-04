Mais rápido nos treinos livres, Hamilton diz estar surpreso

SPA - Piloto mais rápido dos treinos livres do GP da Bélgica nesta sexta-feira, Lewis Hamilton foi sincero e disse que não esperava que a McLaren tivesse um desempenho tão bom em um circuito de alta velocidade. "Estou mais satisfeito do que esperava", afirmou o atual campeão do Mundial de Fórmula 1.

Hamilton acredita que conseguiu registrar o melhor tempo do dia no circuito de Spa-Francorchamps por conta do Kers (sistema de recuperação de energia cinética). "Por sorte temos o Kers, que nos ajudou muito a obter vantagem no primeiro e no terceiro setores", analisou.

O inglês destacou a evolução da McLaren nas últimas provas. No GP da Europa, no último final de semana, Hamilton lutou pela vitória com o brasileiro Rubens Barrichello, da Brawn GP. "Esta é uma enorme melhora em comparação com a Turquia ou Silverstone e temos sido competitivos, que é o importante, por isso não estamos descontentes".