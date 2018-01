Mais um menino morre atropelado no Rali A edição 2006 do Rali Dacar registrou, neste sábado, seu terceiro acidente fatal. Um menino de 12 anos foi atropelado por um caminhão de apoio, segundo a organização do evento, entre as cidades de Tambacounda e Dacar, no Senegal, e não resistiu aos ferimentos. Nesta sexta-feira, outro menino, de 10 anos, faleceu ao ser atropelado atropelado pelo carro dos letões Maris Saukans e Andris Dambis durante a 13ª etapa, entre Labé, na Guiné, e Tambacounda, no Senegal. Na última segunda-feira, o piloto australiano Andy Caldecott, de 41 anos, morreu ao sofrer uma queda com sua moto no quilômetro 250 da nona etapa do Rali.