Mal nos treinos, Rubinho crê na evolução da Honda Apesar do fraco rendimento de sua Honda nos treinos livres na Austrália, o piloto brasileiro Rubens Barrichello disse nesta sexta-feira que acredita num desempenho "melhor" para o treino que definirá o grid de largada, que acontecerá no sábado. "Até que estava bem nos treinos. Mas tudo mudou quando tive uma pequena saída de pista", explicou Rubinho, que saiu ileso após bater numa proteção de pneus e provocou a paralisação da 2.ª sessão de treinos por 20 minutos. "Foi por causa da chuva. Deslizei quando toquei na grama." Rubinho ainda voltou a afirmar que sua meta é terminar a prova na Austrália entre os dez primeiros colocados. "É claro que queremos mais do que os tempos registrados nesta sexta [15.º na segunda sessão]. Vamos trabalhar em busca das soluções para nossos problemas." No ano passado, quando tinha um carro melhor, Rubinho não conseguiu subir nenhuma vez ao pódio em 18 provas disputadas.