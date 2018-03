Malaio domina treino da F3 Inglesa O piloto malaio Fairuz Fauzi continua dominando os testes de pré-temporada da F-3 Inglesa. Nesta terça-feira, no circuito principal de Oulton Park, ele foi o mais rápido do dia, com 1m28s130 na melhor de suas 71 voltas. Fauzi, com um Dallara/Opel da equipe Menu, já havia sido o mais rápido nos treinos da semana passada, em Snetterton. O segundo melhor nesta terça foi o brasileiro Danilo Dirani, da Carlin (Dallara/Mugen), com 1m28s349 (79 voltas). Em terceiro ficou o português Alvaro Parente, também da Carlin, com 1m28s561 (103 voltas). O brasileiro Lucas di Grassi, da Hitech (Dallara/Renault), foi o 7º colocado no treino em Oulton Park, com 1m28s668. Nelsinho Piquet, com um Dallara/Mugen da Piquet Sport, ficou em 9º lugar, com 1m28s864. Os treinos continuam nesta quarta-feira.