Malaio tira o lugar de Tarso Marques Tarso Marques vai mesmo perder o lugar na Minardi. O brasileiro será substituído pelo malaio Alex Yoong, de 24 anos, que comprou a vaga na pior equipe da F-1 atual por US$ 4,7 milhões. O piloto, porém, depende da concessão da superlicença para estrear na categoria. Sua expectativa é correr no GP da Bélgica, em 2 de setembro. Yoong irá se submeter a testes no circuito italiano de Mugello, na semana seguinte ao GP da Hungria (dia 19), para tentar convencer os observadores da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, a lhe concederem a superlicença. O malaio está confiante e garante ter mais do que dinheiro para correr na F-1. "Nenhum dinheiro e suficiente quando não se tem talento??, disse. Já o francês Jean Alesi está realmente negociando sua transferência para a Jordan ainda este ano. "Antes, o Jean precisa resolver seus problemas com a Prost (ele está sem receber). Isso deve acabar até segunda-feira??, afirmou o empresário do piloto, Mario Miyakawa.