Malásia vence as duas provas da A1GP na República Checa A equipe da Malásia, com Alex Yoong ao volante, venceu as duas etapas da A1GP, disputadas neste domingo, em Brno, na República Checa. Na prova curta, o ex-piloto da Minardi na F-1 ficou à frente do time canadense de James Hinchcliffe. Na corrida longa, o segundo lugar ficou com a equipe local, que teve como piloto Tomas Enge. O time brasileiro mais uma vez teve um desempenho discreto. Tuca Rocha conseguiu um décimo lugar na prova curta e foi apenas 14.º na corrida longa. O Brasil ainda não tem pontos na temporada 2006/07 da "Copa do Mundo sobre rodas". Na A1GP, os pontos são contabilizados para a equipe/nação - cada país participante tem apenas um carro. Depois de duas rodadas duplas, a Alemanha lidera o campeonato com 20 pontos, seguida de perto pelo México, com 19, e pela Malásia, que 17 pontos. Prova curta: 1.º Malásia (Alex Yoong), 10 voltas em 18min02s946 2.º Canadá (James Hinchcliffe), a 1s634 3.º França (Nicolas Lapierre), a 2s731 4.º China (Congfu Cheng), a 4s662 5.º República Tcheca (Tomas Enge), a 6s092 6.º EUA (Philip Giebler), a 6s683 7.º México (Salvador Durán), a 10s756 8.º Suíça (Sebastien Buemi), a 12s430 9.º Grã-Bretanha (Robbie Kerr), a 13s404 10.º Brasil (Tuka Rocha), a 15s019 Prova longa: 1.º Malásia (Alex Yoong), 38 voltas em 1h10min47s815 2.º República Checa (Tomas Enge),a 7s336 3.º México (Salvador Durán),a 8s965 4.º Alemanha (Nico Hülkenberg),a 9s842 5.º Canadá (James Hinchcliffe),a 12s984 6.º Grã-Bretanha(Robbie Kerr),a 14s042 7.º Nova Zelândia (Jonny Reid),a 14s619 8.º China (Congfu Cheng),a 31s375 9.º Holanda (Jeroen Bleekemolen),a 32s262 10.º Suíça (Sebastien Buemi),a 33s253 14.º Brasil (Tuka Rocha),a 52s456 Campeonato: 1.º Alemanha, 20 pontos 2.º México, 19 3.º Malásia, 17 4.º Canadá, 11 5.º Republica Checa, 11 6.º Grã-Bretanha, 11 7.º Estados Unidos, 10 8.º Holanda, 9 9.º França, 8 10.º Austrália, 8 11.º China, 8 12.º África do Sul, 7 12.º Nova Zelândia, 5 13.º Itália, 5 14.º Suíça, 4 15.º Indonésia, 1